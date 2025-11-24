Склонны к алкогольной зависимости: раскрыты главные черты личности родившихся в декабре

Декабрь — месяц завершения года. Если обратиться к нумерологии, то цифры 1 и 2 в сумме дают число 3, символизирующее креативность и самовыражение. Тройка одаривает людей, родившихся в этот месяц, харизмой, вдохновением и развитой интуицией. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инесса Алиева.

По словам эксперта, «декабрьские» любят быть в центре внимания, излучая свет и тепло, жаждут общения и новых знакомств.

«Это дипломаты и эмпаты, ценящие партнерство и гармонию с собой и окружающим миром. Они умеют чувствовать настроение других и порой даже манипулировать им. Преданные друзья и компаньоны, они всегда знают, как поддержать беседу и сгладить конфликт», — пояснила Алиева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Встречаются и те, кто кажется отстраненным и жестким, но за этой маской скрывается большое сердце, полное доброты и сострадания, продолжила она. Такие люди искренне переживают за других, глубоко погружаясь в чужие проблемы.

«Законопослушные и справедливые, они притягивают большие деньги и успех. Щедрые и справедливые руководители, они созидают и ведут за собой. Козерог, находящийся под властью Сатурна, — это стихия земли, олицетворение справедливости и порядка. В отличие от Стрельцов, подверженных влиянию Юпитера и Марса, Козероги — это одиночки, каждый из которых неповторим и индивидуален», — добавила эксперт.

До 22 декабря — время Стрельцов, а с 23 декабря в свои права вступают Козероги. Стрельцы — натуры активные и импульсивные, с переменчивым характером и непредсказуемым поведением.

«Смелые в своих желаниях, они легко адаптируются к любым изменениям. Обладая сильной волей, добротой и щедростью, они не всегда умеют планировать и часто витают в облаках. Стрельцы склонны к конфликтам, но зачастую становятся лидерами, душой компании, фонтанирующей идеями, которые, к сожалению, не всегда воплощаются в жизнь. Они не терпят лжи и лицемерия, относясь ко всему с душой. Легко привыкая к новому, они остаются преданными друзьям, любят дарить подарки и не требуют ничего взамен. Однако похвала для них — высшая награда», — подчеркнула эзотерик.

Стрельцы активные и энергичные, они часто имеют несколько профессий или бизнесов, завязывая деловые связи в самых разных сферах.

Фото: [ Сгенерировано нейросетью ]

«Они азартны, легко подбивают других на авантюры и умело манипулируют людьми. Однако с деньгами у них складывается непросто, лишь единицы Стрельцов умеют быть экономными. Под влиянием Марса и Юпитера, Стрельцы часто выбирают профессии военных, полицейских, летчиков, спасателей или спортсменов. К сожалению, они также подвержены риску развития алкогольной зависимости», — отметила Алиева.

Козероги же, напротив, воплощение силы и справедливости, добавила эксперт. Устойчивые и закаленные, они всегда уверены в себе, амбициозны и настойчиво идут к успеху.

«Они долголеты. Эти люди часто занимают высокие посты, легко продвигаясь по карьерной лестнице. С возрастом становятся более рассудительными и осторожными. Стремясь к стабильности, они предпочитают жениться в зрелом возрасте, после 30-40 лет, тщательно выбирая партнера для серьезных отношений. Они ценят спокойную и размеренную семейную жизнь, а мужчины-Козероги не против, когда женщина вмешивается в их дела», — пояснила эзотерик.

Им подвластны любые сферы деятельности: от управления заводами и банками до ведения сельского хозяйства, нефтяного бизнеса, строительства и горного дела. Обладая крепким здоровьем и сильным иммунитетом, Козероги всегда энергичны и полны сил.

«Слабыми местами у них являются зубы, кожа, опорно-двигательный аппарат, кишечник и желудок. Головные боли также могут быть частыми спутниками, так как Козероги не умеют расслабляться и отдыхать. В целом и Стрельцы, и Козероги — это сильные, успешные и удачливые знаки зодиака, достойные занимать первые места в любом деле», — заключила Алиева.

