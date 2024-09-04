Рост цен, реестр людей с гепатитом и новые школьные предметы: что изменилось в России с 1 сентября
Фото: [freepik.com]
С 1 сентября в России вступил в силу ряд изменений. Подробнее о них — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Новые школьные предметы и дети в общественном транспорте
С этого учебного года урок ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности) заменят на обязательные занятия по Основам безопасности и защиты Родины. Кроме того, школьникам вернут уроки труда.
Детей и инвалидов с сентября запрещено высаживать из общественного транспорта. Изменения коснулись безбилетных инвалидов I группы, которые передвигаются без сопровождения, и детей до 16 лет.
Вейпы и гепатит
С сентября в стране подорожал табак и вейпы. Минимальная стоимость за один грамм табака может составлять 21 рубль, а за миллилитр жидкости для электронных сигарет — 71 рубль.
Фото: [медиасток.рф]
В стране появился единый реестр людей, имеющих вирусный гепатит. С его помощью планируют собирать сведения о пациентах, назначении лекарств, формировать индивидуальную маршрутизацию пациентов и обрабатывать данные об иммунопрофилактике граждан.
Субсидия ЖКХ и рост госпошлин
Теперь субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг можно будет оформить через сервис «Госуслуги». Основные документы госорганы запросят самостоятельно через систему межведомственного взаимодействия.
С 1 сентября государственная пошлина за подачу заявления о расторжении брака подорожала с 650 рублей до 5 000 рублей. Решение действует как для брака, распавшегося при взаимном согласии, так и при разводе через суд. Пошлина за заключение брака останется на прежнем уровне — 350 руб.
Ранее Силуанов предположил, какого уровня будет дефицит бюджета в России по итогам года.