Актер Алексей Чадов раскрыл редкое имя новорожденной дочери

Модель Лейсан Галимова и актер Алексей Чадов поделились радостной новостью: в их семье произошло пополнение. Теперь пара будет воспитывать девочку с редким именем.

43-летний Алексей Чадов похвастался снимком новорожденной девочки: она лежала на животе, а ее голову покрывала шляпка. Он отметил, что ей дали редкое имя: Айя. Дочь актеру родила модель Лейсан Галимова, с которой они в браке с 2023 года. Торжество проходило в закрытом формате.

«Спасибо любимая за дочку!», — подписал снимок в личном блоге актер.

Напомним, что также у Чадова есть сын Федор. Однако он родился в прошлом браке с актрисой Агнией Дитковските. Разведенные сохранили дружеские отношения ради общего ребенка.

Ранее сообщалось, что муж основательницы Wildberries Владислав Бакальчук попытается вернуть жену.