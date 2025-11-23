Русскоязычные активисты проведут автопробег ко всем финским КПП 14 декабря

Общественная организация «Александровское общество», объединяющая русскоязычных жителей Финляндии, анонсировала масштабную акцию протеста, приуроченную к двухлетней годовщине полного закрытия границы между странами. Как сообщается в официальном телеграм-канале движения, 14 декабря активисты на автомобилях посетят все финские пункты пропуска на границе с Россией.

Инициативу поддерживает депутат городского совета Лаппеэнранты Иван Девяткин, который вместе с другими активистами выступает организатором автопробега. В заявлении общества подчеркивается, что акция призвана напомнить финской общественности о продолжающейся проблеме.

Для Ивана Девяткина это уже не первая подобная акция. В августе 2025 года он организовал масштабный автопробег к закрытому КПП «Нуйямаа», который собрал более 200 участников на 90 автомобилях, что свидетельствует о наличии устойчивого социального запроса среди русскоязычной диаспоры.

Напомним, решение о полном закрытии границы Финляндия приняла в ноябре 2023 года, сославшись на неконтролируемый поток мигрантов из третьих стран. Официальный Хельсинки возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на Москву, что российская сторона категорически отвергла, назвав такие заявления проявлением двойных стандартов.

Ранее сообщалось, что Финляндия решила восстановить «болотные ловушки» на границе с Россией.