Финские власти прорабатывают вопрос восстановления «болотных ловушек» в приграничных с Россией регионах. По данным портала Yle, эту идею поддержал бывший начальник военной разведки Пекка Товери.

Товери обратил внимание на почти 100 тысяч гектаров болот, расположенных на границе Лапландии и Мурманской области. Он отметил, что эти территории остаются проходимыми для танков, что якобы представляет потенциальную угрозу. Товери выразил недоумение в связи с тем, что НАТО воздерживается от выделения средств на эти цели. По его мнению, если бы восстановление болот классифицировали как оборонные расходы, финансирование было бы немедленно найдено.

