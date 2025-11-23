РЖД представила обновленный плацкарт с увеличенным личным пространством

В российской пассажирской компании произошло знаковое событие, способное изменить представление о бюджетных перевозках. Как сообщают «Липецкие новости», РЖД ввели в эксплуатацию новые плацкартные вагоны, ключевой особенностью которых стало полное отсутствие третьих (верхних) полок.

Кардинальное нововведение преследует четкую цель – значительно повысить комфорт и увеличить личное пространство пассажиров. Для этого количество мест в каждом вагоне было сокращено с 54 до 36, что позволило расширить личную зону для путешественников почти на 40%.

По словам представителей компании, такая планировка не только делает салон более просторным и светлым, но и повышает безопасность, обеспечивая легкий и удобный доступ к полкам. Организация багажных мест также была пересмотрена: теперь вещи можно разместить в специальных отсеках над сиденьями, что высвобождает ценное пространство под нижними полками.

Дизайнеры уделили особое внимание созданию приятной атмосферы. Интерьер выполнен в мягких тонах с теплым освещением и материалами, стилистически близкими к современным хостелам. Каждое спальное место оборудовано индивидуальной шторкой, обеспечивающей приватность и защиту от света и шума. Дополнительный комфорт создают система приточной вентиляции, исключающая сквозняки, и современное светодиодное освещение.

Пилотные рейсы обновленных вагонов уже запущены по кольцевому маршруту Москва — Великий Новгород — Углич — Москва. Стартовая стоимость билета установлена на уровне 1100 руб. В случае положительных отзывов пассажиров аналогичные составы появятся и на других популярных направлениях страны.

Ранее сообщалось, что суд обязал РЖД усилить безопасность на мосту через Днепр под Смоленском.