С аспектами светлого мага: психолог раскрыла обратную сторону личности Владислава Череватого

Владислав Череватый — знаменитый чернокнижник, победитель «Битвы экстрасенсов» и первого сезона шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», вызывает противоречивые эмоции среди поклонников мистического проекта. Кто-то его боится, кто-то осуждает за темные методы работы, а кто-то восхищается силой Влада и его беса Толика. Подробнее о том, что скрывается за мощью чернокнижника, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

По словам психолога, у Владислава очень своеобразное обаяние. Он действительно в какой-то степени имеет демонический склад личности.

«Он тяжелый человек. С одной стороны, Владислав плохо себя знает, понимает и видит, во многом узнает себя через других людей. При том, что в принципе он человек достаточно чувствительный, тонко чувствующий. С аспектами и талантами даже может быть светлого мага. Я в нем вижу скорее светлого, чем темного, но опять же, все зависит от того, в какую сторону он пойдет», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

С другой стороны, продолжила она, Владислав очень харизматичный, он безусловный любимец женщин, с большой склонность к успеху, говорливости и самолюбованию.

«При этом совсем себя не знает. Однако в нем заложен неплохой целительный, наставнический потенциал. Это человек, который может помогать другим структурироваться, дисциплинироваться и даже работать с кармой. То есть все эти чистки и прочистки под его руководством очень хорошо работают», — продолжила Метальникова.

Кроме того, у чернокнижника, по словам психолога, есть склонность заваливать свою спутницу жизни подарками, возить в путешествия и в целом создавать атмосферу изобилия.

«Это может выражаться и в другом. Например, что он будет искать себе таких изобильных женщин, женщину-праздник. Ту, что сможет продвинуть его, вытащить. Возможно, женщину-продюсера», — добавила эксперт.

Также психолог подчеркнула, что чернокнижнику стоит не прятаться от своих ран, не стесняться их и не выставлять на показ, но признавать, уважать, любить, ценить и понимать, что в них скрыт большой потенциал.

«Если относиться к ним спокойно, искренне, честно и открыто, он может через это помогать другим людям. Именно через признание, понимания и частичное исцеление своих ран, а может и полное. Это многое даст ему к силе и потенциалу, к славе и известности тоже», — заключила Метальникова.

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