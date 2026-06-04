Фата-моргана у берегов Британии: капитан увидел «медведя» и знак «пи» погубившие «Титаник»

Капитан прогулочного катера Майк Хэнкок вышел в море у берегов Корнуолла и увидел нечто необъяснимое. Сначала он принял объект за большой корабль, потом тот превратился в две башни, затем — в гигантского медведя, после — в математический знак «пи». А затем небо показало три горизонта сразу. Хэнкок наблюдал фата-моргану — редкое атмосферное явление, которое погубило «Титаник». Об этом сообщает Lenta.ru.

Капитан прогулочного катера Майк Хэнкок недавно вышел в море у северного побережья Корнуолла и заметил на горизонте нечто необычное. Сначала он принял объект за большой корабль, но по мере движения очертания начали пугающе меняться: из двух огромных блоков выросли высокие башни, затем они расплылись, вытянулись и превратились в фигуру гигантского медведя. Следом мираж сложился в математический знак «пи», а потом и вовсе показал три горизонта сразу, изогнутые и дрожащие. Оказалось, что Хэнкок и его команда стали свидетелями фата-морганы — редкого атмосферного явления.

Фата-моргана, названная в честь феи Морганы (сводной сестры короля Артура), возникает при резком температурном перепаде. Толстый слой ледяного воздуха оказывается внизу, а над ним — гораздо более теплый. Эта линза преломляет свет так сильно, что любой предмет на горизонте начинает растягиваться, двоиться, переворачиваться вверх ногами и принимать фантастические формы. Именно это явление сыграло роковую роль в катастрофе «Титаника». В ночь на 15 апреля 1912 года айсберг, с которым столкнулся лайнер, оказался скрыт за слоем фата-морганы.

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