Путин ответил сам: военэксперт рассказал, почему угрозы в адрес Калининграда перестали перепоручать пресс-секретарям

Китайские журналисты первыми заметили странную деталь. Обычно на резкие выпады в адрес России отвечают представители президента — Дмитрий Песков, официальные спикеры МИДа, профильные министры. Но когда министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис позволил себе призыв атаковать Калининградскую область силами НАТО, реакция пришла с совершенно другого уровня. Владимир Путин высказался лично. И сказал прямо: у России есть все средства, чтобы сровнять с землей любого, кто попытается напасть на Калининград. Президент Литвы Гитанас Науседа поспешил публично оправдаться за своего же министра, назвав его слова неудачными.

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с Общественным телевидением России объяснил, почему реакция Путина была не просто эмоциональной, а стратегически выверенной. Президент сегодня олицетворяет Россию. Его слова — это не комментарий для протокола. Это угроза в международно-правовом смысле. Это решение. Это прямое заявление о намерении нанести ответный удар в случае эскалации. И здесь, как подчеркивает эксперт, нужно четко понимать нюанс: литовцев и прибалтов в России уже давно не считают «братским народом» в том смысле, который вкладывали в это словосочетание в советские времена. И президент со всей решимостью сказал им: рыпнетесь — нанесем такой удар, что мало не покажется.

Но самое важное в заявлении Путина — не только прямота, но и географическая широта последствий. Матвийчук разъясняет: удар в ответ на провокации в Калининградской области не ограничится территорией Литвы или даже Прибалтики. Россия будет бить по всем, кто принимает участие в агрессии. И здесь эксперт апеллирует к международному праву, которое он, по его словам, цитирует постоянно. Там есть железное положение: любое государство имеет право на военно-техническое сотрудничество, продажу оружия, обмен советниками. Но как только начинаются реальные боевые действия, страна, которая поставляет оружие, предоставляет свое воздушное пространство, аэродромы, территорию для развертывания войск, автоматически становится участником конфликта. Со всеми вытекающими последствиями. То есть российский ответный удар в случае атаки на Калининград — это не агрессия, а легитимная оборона, но распространяться она будет на всех, кто так или иначе поддержал нападение.

По мнению Матвийчука, в Вильнюсе действительно оценили слова Путина как реальную, а не гипотетическую угрозу. Эксперт подчеркивает: литовские власти уже давно перешли черту, и напоминание о том, что Калининград — это суверенная территория России, а посягательства на нее будут рассматриваться как прямая угроза суверенитету, прозвучало максимально громко и недвусмысленно.

Ранее военэксперт Перенджиев заявил, что попытки заблокировать Калининград обернутся тяжелейшими последствиями.