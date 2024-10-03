Самая тяжелая зима для Украины: как долго продлится успех российской армии и какие козыри у нее остались

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил бойцов ВС РФ с освобождением Верхнекаменского в ДНР, а ранее — Макеевки. Ключевым событием последних дней стало изгнание российскими войсками ВСУ из Угледара, о чем сообщил ТАСС. Военный эксперт Михаил Поликарпов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что неизвестно, как долго продлится успех ВС РФ, однако пыл бойцов не угас.

По его словам, ранее встречались прогнозы, что резервы российской армии закончатся в середине июля, но они не подтвердились.

«Резервы не закончились, этот пыл не угас. Как долго продлится успех — никто не знает. Никто не знает, какими картами мы играем, сколько тузов у нас в колоде», — отметил военный эксперт.

Совсем скоро наступит распутица, которая может осложнить наступление российской армии, добавил Михаил Поликарпов. Однако у украинцев тоже ждут проблемы с логистикой, в условиях непроходимости некоторых проселочных дорог им станет тяжелее доставлять грузы.

«Что касается зимы: если будут нанесены удары по энергетическим объектам с отключением всей энергосистемы Украины, то у Киева будет намного больше проблем. Другой вопрос: по какой причине они не наносятся сейчас? Может быть, сейчас не самое удачное время, потому что еще достаточно тепло. При выключении энергосистемы зимой у Украины проблем будет намного больше, чем у нас», — подытожил военный эксперт.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, стоит ли Киеву ждать уменьшения поддержки США после удара Ирана по Израилю.