Иран атаковал Израиль — США виновны в конфликте на Ближнем Востоке: ждать ли Киеву уменьшения поддержки

Иран нанес ракетный удар по Израилю. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке более чем 180 баллистических ракет, большинство из которых были перехвачены. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что удар был ответом на смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и заместителя командующего КСИР Аббаса Нилфорушана, пишет «Интерфакс». Политолог Юрий Светов считает, что вина за конфликт на Ближнем Востоке лежит на плечах США.

По его словам, Вашингтон постоянно вооружает и поддерживает Израиль, но утратил возможность влиять на его действия. Израильтяне осознали, что в момент неоднозначности политической ситуации в США могут решить свои проблемы военным путем. Дональд Трамп также обвинил действующего президента Штатов Джо Байдена в атаке Ирана на Израиль, причиной этого он назвал неуважение других стран к Америке.

В настоящий момент важно понять, какой урон иранский удар нанес израильской инфраструктуре, отметил Светов. Данные обеих сторон разнятся. Иран предупредил о повторном ударе в случае ответа Израиля.

Источник портала Axios заявил, что еще одна иранская атака потребует для Израиля большей поддержки со стороны США. Однако Вашингтон помогает не только ЦАХАЛ, но и ВСУ. Может ли конфликт на Ближнем Востоке в таком случае ударить по украинцам? Политолог считает, что поддержка Киева и Израиля для Вашингтона — разные вещи. Ждать изменения ситуации на Украине не стоит.

«Поддержка Киева — ситуативная для того, чтобы ослабить Россию, поддержка Израиля — это как бы долг каждого американского политика, потому если он не будет поддерживать Израиль, ему в стране жить не дадут. Мощь израильского лобби в США превышает мощь всех», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, вооружение, которое Штаты поставляют Украине и Израилю, отличается, за исключением 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, добавил политолог. Киев получает от Вашингтона образцы «не сегодняшнего дня».

«Америка будет поддерживать Киев. Не надо рассчитывать на послабления, я раз за разом говорю, один выход — это наша победа. Вот мы взяли Угледар — это уже заставит их о чем-то задуматься. А так они будут помогать», — подытожил Светов.

Ранее политолог заявил, что США своими ракетами помогают ВСУ убивать граждан России.