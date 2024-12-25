Самолет разбился в Казахстане — на борту находилось 69 человек, в том числе 16 россиян: что известно о крушении

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился вблизи города Актау в Казахстане 25 декабря. По предварительной информации, на борту судна находилось 69 человек: пять членов экипажа и 64 пассажира, среди которых 16 граждан России. В больницы доставлены 28 человек, в том числе двое детей. Четверо погибли, их тела нашли на месте ЧП. Последние данные о трагедии — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Столкновение с птицами

Embraer 190 выполнял рейс Баку-Грозный, из-за тумана в столице Чечни он был перенаправлен в Махачкалу. По версии, опубликованной в телеграм-канале Baza, самолет сменил курс из-за угрозы атаки беспилотников на Чеченскую Республику.

В 09:00 по московскому времени экипаж объявил аварийную ситуацию с посадкой в Актау. По предварительным данным Росавиации, командир решил посадить самолет в казахстанском городе после столкновения судна с птицами. Крушение произошло в трех километрах от аэропорта Актау около 09:30 по московскому времени. В управлении здравоохранения Мангистауской области сообщили, что на борту взорвался баллон. После крушения самолет загорелся, в МЧС Казахстана отчитались о ликвидации пожара спустя полчаса.

На базе командного центра казахстанского МЧС был создан республиканский штаб, в него вошли представители МВД, Минздрава, министерства транспорта, национальной гвардии, МИД и других ведомств.

Фото: [ МЧС РК ]

Что известно о пассажирах судна

На месте трагедии на данный момент найдены тела четырех погибших. Всего, по последней информации, на борту находилось 69 человек, в том числе пять членов экипажа. Рейсом Баку-Грозный летели 42 гражданина Азербайджана, 16 россиян, шесть граждан Казахстана и трое граждан Кыргызстана. Об этом сообщили в МЧС РК. Изначально говорилось о 67 людях на борту. Авиакомпания также опубликовала список пассажиров, в котором числятся 62 фамилии.

В настоящее время известно, что 28 человек госпитализированы, в их числе двое детей — девочки 11 и 16 лет. Несовершеннолетним оказывают помощь в детской областной больнице. В реанимации находятся 11 пострадавших. Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 32 выживших после трагедии, это не итоговые данные. Большая часть тех, кому удалось спастись, сидели в хвостовой части самолета.

Предварительно, среди пострадавших 10 граждан России, все они находятся в больницах города Актау. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с россиянами на борту. Казахстанские правоохранительные органы также возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства».

Фото: [ МЧС РК ]

Президент РФ Владимир Путин связался с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым после трагедии и выразил соболезнования. По согласованию с Астаной в Казахстан отправился самолет МЧС России с медицинским персоналом и с необходимым дополнительным оборудованием на борту, сообщил Путин на неформальном саммите стран-участниц СНГ. Алиев прервал визит в РФ из-за трагедии в Казахстане и взял ситуацию под личный контроль.

МЧС России открыло горячую линию, психологи ведомства готовы оказать поддержку гражданам, за помощью можно обратиться по телефону: 8 800 775-17-17.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines также опубликовала список членов экипажа, совершавшего рейс Баку-Грозный. Предварительно, погибли оба пилота самолета.

«Список членов экипажа: Кшнякин Игорь, Кальянинов Александр, Алиева Хокума, Асадов Зульфугар, Рагимли Айдан», — заявил перевозчик.

В настоящее время на месте катастрофы продолжаются аварийно-спасательные работы, в которых задействовано 432 человека личного состава и 79 единиц техники. Списки погибших и пострадавших еще уточняются, подчеркнули в МЧС РК.

Фото: [ МЧС РК ]

По данным телеграм-канала ORDA, крушение в Казахстане — не первая авиакатастрофа на счету самолетов Embraer, в которой погибли люди. Трагедия в Актау стала четвертой. Дважды происшествия были в Китае, один раз в Намибии. В одном случае причиной стала попытка угона судна террористами. При этом самолеты Embraer считаются надежными, вероятность технических неисправностей на борту оценивается экспертами в 0,1%.

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