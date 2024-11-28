Самые безжалостные люди: назван топ-5 жестоких знаков зодиака

Не каждый человек обладает мягким характером, встречаются и те, кого с первой минуты знакомства можно назвать безжалостными. Топ-5 самых жестоких знаков зодиака интернет-изданию «Подмосковье сегодня» перечислила эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Рейтинг открывают энергичные и загадочные Скорпионы, известные своей способностью мстить, будучи охваченными страстью и решимостью. Жестокость Скорпионов проявляется в вездесущей подозрительности и склонности держать обиду долгое время. К безжалостным знакам зодиака Алексеева причислила агрессивных и напористых Овнов. Импульсивный характер и страстное желание победить могут довести их до жестокости в ситуациях, когда они чувствуют угрозу или конкуренцию.

На третьем месте среди самых жестоких знаков зодиака стоят Козероги, которые сперва могут показаться холодными и сдержанными. Под каменной маской скрывается стремление представителей земного знака к власти и успеху. В достижении своих целей Козероги могут быть безжалостны как к себе, так и к окружающим. Жестоки, по словам Алексеевой, и жадные до чужого внимания и восхищения Львы. Их гордость может обернуться неистовством, когда они почувствуют угрозу своему достоинству. Репутацию Львы будут защищать безжалостно.

Жестокими в глазах окружающих могу быть и замыкающие топ Близнецы. Двойственная натура способна толкать их на неожиданные поступки, отметила эзотерик. Умение манипулировать словами и информацией делает представителей воздушной стихии мощными союзниками и опасными противниками.

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