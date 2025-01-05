Самые популярные коктейли в клубах: назван крайне опасный алкоголь

Водка с энергетиком — невыносимое для организма сочетание. Такой коктейль маскирует действие алкоголя, создавая иллюзию бодрости, что может привести к передозировке. Смешивать энергетик с алкоголем крайне опасно для сердца. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова.

Гибель для организма

К числу самых вредных напитков Омарова также отнесла сочетание газировки с крепким алкоголем. Кола с виски усиливает всасывание алкоголя, из-за чего его уровень в крови резко поднимается. Крайне опасно смешивать с крепким алкоголем кофе, ведь кофеин маскирует чувство опьянения, а после вызывает двойную нагрузку на сердце и сосуды.

Врач Омарова отметила, что некоторые алкогольные коктейли считаются особенно вредными из-за высокого содержания сахара, крепких напитков и агрессивных сочетаний ингредиентов. Например, «Лонг-Айленд» перегружает печень, вызывая острое опьянение и тяжелое похмелье. Вредна и «Маргарита» с фруктовыми сиропами, которые повышают уровень сахара в крови, что усиливает похмелье. Лучше предпочесть классический вариант коктейля.

«Не менее популярный коктейль «Пина Колада» — смесь рома, кокосового молока и ананасового сока. Высокая калорийность и сахар делают его одним из самых тяжелых для организма, особенно для желудка и поджелудочной железы», — добавила терапевт.

Также не стоит употреблять сладкие шоты с ликерами. Они быстро вызывают состояние опьянения и повышают нагрузку на печень.

Лучше выпить это

Менее вредными при разумном употреблении Омарова назвала красное вино, сухое белое вино, яблочный или грушевый сидр на натуральной основе и натуральные дистилляты: виски, джин, текила. Небольшие порции (около 30-40 мл) крепкого алкоголя не оказывают значительного токсического воздействия на печень, добавила эксперт.

По словам врача, красное вино содержит антиоксиданты, которые могут положительно влиять на сердечно-сосудистую систему, уменьшая воспаления и улучшая кровообращение. Но польза от него возможна только при умеренном потреблении — не более одного бокала в день для женщин и двух для мужчин. Белые вина содержат меньше сахара и могут стать хорошим выбором для тех, кто следит за фигурой. Сидр содержит полезные полифенолы, которые также оказывают антиоксидантное воздействие. Но важно обращать внимание на состав напитка, нередко в нем содержатся сахар и консерванты, что снижает потенциальную пользу.

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«Независимо от напитка, рекомендуется придерживаться суточной нормы: до 10-15 граммов чистого алкоголя для женщин и 20-30 граммов для мужчин. Чем натуральнее и качественнее напиток, тем меньше вреда от него. Дешевый алкоголь часто содержит больше примесей. Алкоголь на пустой желудок усиливает вредное воздействие и повышает уровень алкоголя в крови быстрее», — подчеркнула Омарова.

При этом любое употребление алкоголя негативно влияет на общее состояние организма, нарушает нормальную работу внутренних органов, а самое страшное — приводит к зависимости. Категорически нельзя употреблять спиртное детям, беременным и людям с заболеваниями печени, заключила терапевт.

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