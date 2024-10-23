Самый главный этап: как избавиться от проблем с кожей лица в домашних условиях
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Многие женщины, а иногда и мужчины, борются с проблемами на коже лица. У некоторых эта битва затягивается на долгие годы. Как легко улучшить кожу лица в домашних условиях, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала косметолог Мария Кузенкова.
По ее словам, в первую очередь, чтобы сделать кожу лучше, необходимо выполнять правильный домашний уход.
«Первый этап — очищение. Важно использовать гель для умывания или пенку по типу кожи два раза в день. Далее — тоник. Он необходим для поддержания баланса нашей кожи. Это основа», — пояснила косметолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Следующим этапом, отметила эксперт, необходимо использовать крем по типу кожи.
«Также можно добавить различные сыворотки и маски. Это добавит коже сияния. Для подбора косметики под определенный тип акне желательно проконсультироваться с косметологом или дерматологом, а позже весь этот уход пациенты могут делать дома сами. Но самое главное во всем уходе — это именно первый этап, то есть очищение. За счет тщательного очищения все косметические средства будут работать намного лучше, а также повысится и эффективность процедур у косметолога», — заключила Кузенкова.
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