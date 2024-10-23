Самый главный этап: как избавиться от проблем с кожей лица в домашних условиях

«Также можно добавить различные сыворотки и маски. Это добавит коже сияния. Для подбора косметики под определенный тип акне желательно проконсультироваться с косметологом или дерматологом, а позже весь этот уход пациенты могут делать дома сами. Но самое главное во всем уходе — это именно первый этап, то есть очищение. За счет тщательного очищения все косметические средства будут работать намного лучше, а также повысится и эффективность процедур у косметолога», — заключила Кузенкова.