Сарик Андреасян и Лиза Моряк ждут второго ребенка: назван пол малыша звездной пары

Актриса Лиза Моряк и режиссер Сарик Андреасян рассказали в Instagram*, что ждут второго ребенка. Будущее малыша, рожденного у звездной пары, обещает быть ярким, полным надежд и возможностей, предсказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина). Она рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», кто родится в актерской семье: мальчик или девочка.

Младший ребенок Моряк и Андреасяна будет обладать оптимизмом и стремлением к творчеству, но на своем пути он также может столкнуться с вызовами и соблазнами, для преодоления которых потребуются мудрость и терпение. Карты Таро предсказали Алексеевой, что в жизни малыша могут наступить моменты, когда потребуется оставить что-то позади ради большего. По словам эзотерика, ребенок будет обладать способностью делиться с другими, стремиться к разнообразию и переменам. Он вырастет эмоционально развитым и заботливым, всегда будет готов поддержать окружающих, отметила гадалка.

Кроме того, карты предсказали Алексеевой, что у Моряк и Андреасяна родится мальчик.

«Туз символизирует новые начинания и потенциал, тогда как Король Кубков говорит о эмоциональной глубине и заботе, характерных для мальчиков, обладающих чутким и нежным подходом», — подчеркнула экстрасенс.

Ранее стало известно о будущей свадьбе Лепса и его 18-летней возлюбленной.

*принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской