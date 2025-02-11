Время перемен: Лолита может сделать творческую паузу на фоне отмены концертов

Певица Лолита Милявская столкнулась с отменой февральских концертов. В своем телеграм-канале она сообщила , что запланированное выступление в Томске не состоится якобы из-за неуплаты аренды зала. По словам артистки, платеж был проведен. На фоне отмены концертов Лолите нужно сделать творческую паузу для того, чтобы проанализировать свои действия и переосмыслить приоритеты. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявила таролог Элиана Астратова.

Лолита готовит обращение в Следственный комитет РФ в отношении общественников, мешающих проведению ее концертов, пишут РИА Новости. Карты Таро указали Астратовой на разочарование и чувство потерь в жизни певицы, однако Милявской стоит обратить внимание на позитивные моменты и не зацикливаться на негативе, так как остались другие возможности и ресурсы, которые она могла бы использовать. Таролог предсказала перемены в жизни артистки, проблемы с концертами должны закончиться.

«Ей стоит ожидать как сложных периодов, так и светлых моментов, когда все может улучшиться. Важно помнить, что судьба изменчива, и в перспективе могут появиться новые возможности для выступлений», — отметила эзотерик.

Лолите стоит сделать паузу, чтобы отдохнуть, переосмыслить творческий путь и расставить приоритеты, продолжила Астратова. Время, проведенное в раздумьях, поможет Милявской вернуться к сцене с новыми силами и ясностью, заключила гадалка.

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