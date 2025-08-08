«Седов, смотри!»: солист «Ласкового мая» стрелял в одноклассника

Бывший участник популярной группы «Ласковый май» Сергей Серков сделал шокирующее признание в эфире программы «Легенда» на RTVI . Музыкант рассказал о происшествии в школьные годы, когда он случайно выстрелил в одноклассника из самодельного устройства.

«Я демонстрировал соседу по парте самодельный механизм, многократно нажимая на спуск, — вспоминает артист. — Видимо, внутри остались частицы пороха. Решив пошутить, я крикнул другому ученику: „Седов, смотри!“ В этот момент раздался выстрел». По словам Серкова, лицо подростка не получило серьезных повреждений, но инцидент имел серьезные последствия для самого виновника.

После происшествия, случившегося прямо во время урока, будущего музыканта вызвали к директору, а в конце учебного года отчислили из школы. Серков признает, что тогда сильно испугался и даже пытался спрятаться под партой.

Карьера Сергея Серкова в «Ласковом мае» началась в 1988 году. Сначала он играл на клавишных инструментах, позже перешел на ударные. После двухлетнего сотрудничества артист покинул коллектив, но в 2007 году вернулся по приглашению Андрея Разина уже в качестве вокалиста.

Это откровение вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи отмечают, насколько опасными могли быть последствия такой «шутки», а также поднимают вопросы о необходимости усиления контроля за безопасностью в учебных заведениях.

