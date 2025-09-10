Секс на глазах у всех: пару из «Москва-Сити» могут обвинить в хулиганстве за соитие у панорамного окна

В соцсетях распространяется видео, на котором пара в квартире одной из башен «Москва-Сити» с панорамными окнами в пол занимается любовью. Несмотря на то, что мужчина и женщина находятся в своей квартире, они оказались на виду окружающих, а засняли их из соседнего здания. Кто в большей степени нарушает российское законодательство — любовники из «Москва-Сити» или их оператор из соседнего здания, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал адвокат Иван Дощенко.

По словам эксперта, безусловно, люди имею право ходить голыми в своей квартире, это законом не запрещено.

«А снимать людей в их квартире голыми через окна для того, чтобы потом использовать это фото-видео в каких-либо целях, запрещено статьей 137 УК РФ и квалифицируется как нарушение частной жизни», — пояснил адвокат интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Нарушение статьи предусматривает как штрафы или исправительные работы, так и лишение свободы.

«Однако, если люди преднамеренно оголяются в своих квартирах, напоказ подходят к окнам в таком виде, пренебрегая тем, что они могут попасть в поле зрения других людей, в том числе совсем маленьких, это могут квалифицировать как мелкое хулиганство по статье 20.1. КОАП РФ или как вред, причиненный детям по статье 6.17 КоАП РФ. Или еще страшнее — как развратные действия по статье 135 УК РФ», — заключил эксперт.

Совсем недавно сооснователь чайного бренда Pims, Артур Шустериовас, оказался в центре похожего скандала из-за публикации в своем блоге видео, на котором в окне соседнего дома была видна переодевающаяся девушка. Пользователи соцсетей резко осудили его поступок, обвинив в нарушении приватности. Хотя бизнесмен удалил видео, объяснив, что это была неудачная шутка, многие считают, что Pims намеренно использует эпатажные выходки для привлечения внимания к бренду.

