Семейную ипотеку введут только по прописке с 2026 года: вырастут ли цены на жилье в Москве и Подмосковье

Цены на вторичное жилье в Москве и области могут повыситься на 12-20% в случае введения запрета оформления семейной ипотеки не по месту прописки с 2026 года. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что законопроект по введению ипотеки только по месту прописки необходим, чтобы остановить поток приезжих в Москву и Санкт-Петербург, а также снизить цены на недвижимость, считают авторы инициативы. Сейчас более 70% кредитов выдаются на новостройки в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Как пояснила эксперт Литвиненко, на данный момент самые большие запросы на семейную ипотеку отмечаются в столичном регионе в связи с растущей численностью населения, увеличением рождаемости и притоком россиян из других областей.

«Стоимость жилья в Москве и области, которая попадает под семейную ипотеку, гораздо дороже, чем в регионах. Введением такой инициативы по ипотеке пытаются снизить нагрузку на государство и на банковскую финансовую систему», — пояснила эксперт.

Говоря о возможных изменениях цен на квартиры в случае введения такой инициативы, специалист отметила, что стоимость останется на прежнем уровне или будет рост по вторичному рынку.

«Цены на жилье либо должны остаться в рамках существующих диапазонов, либо наоборот вырасти на «вторичку». Застройщикам невыгодно возобновлять новые проекты в связи с высокой ставкой рефинансирования», — отметила экономист.

В случае введения ставки рефинансирования на уровне прогноза Минфина и Российского союза промышленников и предпринимателей — в районе 13-15% до конца года — строительство новых объектов продолжится, подчеркнула Литвиненко.

«Это поспособствует возобновлению активизации строительного рынка, и тогда спрос на «первичку» возрастет. Если ставка будет ниже 15%, то стоит ожидать спрос на «первичку», в том числе на семейную ипотеку в Москве и Подмосковье», — заявила эксперт.

При этом цены на «вторичку» могут повыситься на 12-20%, сказала экономист.

«Цены могут повыситься на 12-15%, по каким-то позициям до 20%, в случае запрета оформления семейной ипотеки не по месту прописки», — заключила Литвиненко.

Ранее стало известно, что в Госдуме не поддержали предложение повысить МРОТ до 60 тыс. рублей.