Сенсационная находка в Елабуге: реставраторы обнаружили в соборе ангела, скрытого веками

В ходе плановых реставрационных работ в Спасском соборе Елабуги специалисты сделали уникальное открытие. Под толстым слоем многолетней копоти и сажи в алтарной части северного придела им удалось обнаружить прекрасно сохранившуюся фреску с изображением ангела в полный рост. Небесный вестник запечатлен с горящей свечой в руке.

Как отмечают эксперты, находка была создана в период первоначального оформления храма и долгое время оставалась скрытой от глаз. Изображение выполнено в строгом академическом стиле с неукоснительным соблюдением канонов православной иконопии и поражает высокой детализацией проработки.

К восстановительным работам реставраторы подходят с максимальной осторожностью, используя передовые технологии. Каждый этап расчистки и укрепления красочного слоя проходит под пристальным контролем, чтобы не навредить хрупкой исторической ценности.

Обнаружение этой фрески стало важным свидетельством для искусствоведов и историков, позволяющим по-новому изучить прошлое собора и его художественное убранство. В настоящее время мастера продолжают кропотливую работу по полному восстановлению ангела, чтобы вернуть его миру и сохранить для будущих поколений.

Ранее священники напомнили верующим о библейских признаках последних времен.