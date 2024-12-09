Серьезное похолодание: прогноз погоды на неделю в Москве и Подмосковье

Ночи в Москве и Подмосковье станут холоднее на неделе с 10 по 13 декабря. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Во вторник, 10 декабря, в ночное время ожидается небольшой снег, а днем преимущественно без осадков.

Во вторник, 10 декабря, в ночное время ожидается небольшой снег, а днем преимущественно без осадков.

«В Москве в течение суток от -4 до -2 градусов с понижением к концу дня до -6. В Подмосковье -6…-1 градус. Ветер переменных направлений 2-7 метров в секунду и гололедица», — заявил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду в Москве облачно, ночью преимущественно без осадков, а днем местами небольшие осадки и гололед.

«Температура ночью -8…-6 градусов, днем -2…0. В области ночью -9…-4 градусов, днем -5…0. Ветер западный 4-9 метров в секунду, гололедица», — добавил Ильин.

В четверг, по прогнозу синоптика, облачно и небольшой снег. Температура ночью и днем в столице -3…-1 градус.

«В Московской области ночью и днем -6…-1 градус. Ветер западный, северо-западный, 6-11 метров в секунду и гололедица», — отметил эксперт.

Последний рабочий день на этой неделе станет облачным. Также местами ожидается небольшой снег. Температура ночью -10…-5, днем -9…-4 градусов. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду.

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