Сезон клещей в Подмосковье: как подготовиться и обезопасить свое здоровье

Сезон активности клещей начался в России. Директор медицинского страхования «СберСтрахования» Наталья Харина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как снизить вероятность заражения после их укуса. Эксперт добавила, что в 2025 году москвичи и жители Московской области оформили более 89 тыс. полисов от укусов клещей.

Основные меры профилактики

По данным Роспотребнадзора, в начале марта россияне уже начали обращаться к специалистам после укусов. Основная опасность таких случаев связана с заболеваниями, которые могут передаваться через этих паразитов.

«Клещи встречаются не только в лесах и на дачных участках, но и в городских парках и скверах. Они являются переносчиками боррелиоза, эрлихиоза и ряда других опасных инфекций. Укус обычно безболезненный, поэтому человек может не заметить его сразу, а симптомы заболеваний иногда проявляются лишь через несколько недель. При этом без своевременной медицинской помощи возможны серьезные осложнения», — пояснила она.

Чтобы снизить вероятность контакта с клещом, следует соблюдать следующие правила:

Стоит выбирать для прогулок на природе закрытую одежду с длинными рукавами, предпочтение лучше отдавать светлым тканям;

Жителям столичного региона стоит использовать специальные средства для обработки одежды — важно применять их по инструкции;

По возвращении домой нужно тщательно проверить кожу, уделяя внимание области шеи, за ушами и волосам;

Домашних животных важно защищать с помощью ветеринарных препаратов. После каждой прогулки дополнительно владельцам питомцев стоит осматривать питомца;

Жителям Москвы и Подмосковья, которые часто бывают на природе, работают на даче или проводят выходные в парках, специалисты рекомендуют заранее подумать о вакцинации против клещевого энцефалита.

Как действовать при укусе

В случае укуса специалист рекомендует не вытаскивать клеща самостоятельно.

«Важно как можно скорее обратиться в медицинское учреждение, так как вместе с его слюной в кровь могут попасть возбудители инфекций. Врачи аккуратно удалят его и направят на лабораторное исследование. При необходимости пострадавшему назначат профилактическое лечение — курс антибиотиков или укол антител к клещевому энцефалиту», — отметила Харина.

Как уточнили в компании, в Московской области растет и количество обращений за медицинской помощью: по итогам прошлого года специалистов посетили в два раза больше жителей региона, чем годом ранее. Чаще всего по страховке проводилось исследование клещей на наличие инфекций (78% обращений), у пострадавших брали анализы крови (13%), проводили им осмотры и консультации (3,6%).

Ранее стали известны неожиданные побочные эффекты «Оземпика».