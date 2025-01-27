Сгорели личные дела заключенных: пожар в скандально известном СИЗО-1 в Ростове-на-Дону — что произошло

В скандально известном ростовском СИЗО-1, где летом захватили заложников, произошел пожар. Предварительно, несколько личных дел заключенных сгорели, пострадавших нет. Что известно о происшествии на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Взрыв или пожар

Взрыв с последующим возгоранием произошел в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону 27 января. Эпицентр пожара был в кабинете системного администратора, пишет телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, в момент ЧП в корпусе находились только двое сотрудников. В ГУФСИН России по Ростовской области сообщили об отсутствии пострадавших.

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В региональном управлении ФСИН опровергли информацию о взрыве. Официально известно, что пожар площадью около пяти квадратных метров произошел в одном из помещений административного здания СИЗО-1. Возгорание было оперативно ликвидировано, работа учреждения продолжается в штатном режиме. Предварительно, огнем уничтожены порядка десяти личных дел заключенных.

Причина возгорания

Официальная причина пожара в ростовском СИЗО-1 на данный момент неизвестна. В областном управлении ФСИН заявили о начале проверке по установлению обстоятельств произошедшего.

Согласно версии, опубликованной телеграм-каналом SHOT, проблема может быть в электропроводке. Сотрудница СИЗО перед уходом со смены не выключила электрощиток, и проводка не выдержала напряжения, в результате чего произошло возгорание. Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что, предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание.

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По неофициальной информации, порядка двух лет назад в этом же здании уже взрывался электрощиток, после чего проводку не привели в нормативное состояние.

Бунт в СИЗО

СИЗО-1 Ростова-на-Дону стало скандально известно 16 июня прошлого года — после бунта в изоляторе. Шестеро заключенных захватили в заложники инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова, а после приехавшего на переговоры начальника оперативного управления ГУФСИН России по Ростовской области Александра Богму. Представители ФСБ сообщили, что захватчики хотели выехать в Ингушетию, чтобы примкнуть к местному незаконному вооруженному формированию. Они планировали организовать теракты на территории республики.

Заложников освободили спустя несколько часов после начала бунта. Пятеро заключенных были ликвидированы, шестой (Даниил Камнев) выжил, его приговорили к 23 годам лишения свободы по делу о подготовке теракта в Кисловодске.

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