«Шар дьявола» выставили на «Авито» за 52,5 тысячи рублей

Вырезанную из кости китайскую головоломку под названием «шар дьявола» выставили на продажу в Москве за 52,5 тысячи рублей. Объявление корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» обнаружил на «Авито».

Ажурный шар был изготовлен в Китае в первой половине XX века. Диаметр изделия составляет 55 мм, вес — 48,5 гр. Внутри основного шара находятся восемь других, все они вырезаны из цельного куска кости и могут свободно вращаться, но не открываются. Как утверждает продавец, антикварное изделие находится в хорошем состоянии.

История уникального ремесла по созданию китайских «шаров дьявола» насчитывает порядка тысячи лет. Наиболее древняя сфера, состоящая из трех слоев, относится к периоду правления династии Сун (960-1279 гг.). Самые первые шары были изготовлены мастерами не только из слоновой кости, но и из костей носорогов, а также нефрита.

Фото: [ городская доска объявлений ]

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