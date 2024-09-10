Шифр и комбо-карты для Hamster Kombat на 10 и 11 сентября

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновились вчера вечером, актуальные данные на 10-11 сентября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шифр

Шифр в «Хомяке» обновляется ежедневно в 22:00 по московскому времени. Новое слово сегодня — EMOTION. Код азбуки Морзе: первая буква — «точка», вторая — «тире, тире», третья — «тире, тире, тире», четвертая — «тире», пятая — «точка, точка», шестая — «тире, тире, тире», седьмая — «тире, точка».

Шифр дает игрокам не только новые скины для хомяков и полезные игровые предметы, но и дополнительный один миллион монет.

Комбо карт для прокачки

Прокачка правильной комбинации карт дарит каждому игроку пять миллионов монет. Комбо обновляется ежедневно в 15:00.

Для получения бонуса 10 сентября необходимо улучшить карты «Influencers», «VC Labs» и «Gym Hamster».

Ранее стало известно, что будет с Telegram после ареста Павла Дурова.