Шифр и комбо-карты для Hamster Kombat на 5 и 6 сентября

Шифр и комбо-карты в игре Hamster Kombat обновились вчера вечером, актуальные данные на 5-6 сентября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Шифр на миллион монет

Шифр в «Хомяке» обновляется ежедневно в 22:00 по московскому времени. Новое слово сегодня — OFFCHAIN. Код азбуки Морзе: первая буква — «тире, тире, тире», вторая — «точка, точка, тире, точка», третья — «точка, точка, тире, точка», четвертая — «тире, точка, тире, точка», пятая — «точка, точка, точка, точка», шестая — «точка, тире», седьмая — «точка, точка», восьмая — «тире, точка».

Использование шифра позволяет получить не только новые скины для хомяков и полезные игровые предметы, но и дополнительный один миллион монет. Вводить его необходимо в разделе «Daily Cipher».

Пять миллионов за комбо-карты

Уровень пассивного дохода очень легко повысить с помощью комбо-карт, ведь прокачка правильной комбинации дарит каждому игроку пять миллионов монет. Комбо обновляется ежедневно в 15:00.

Для получения бонуса 5 сентября необходимо улучшить карты «Anti money loundering», «X Network 10 Million» и «HamsterGPT».

Ранее стало известно, что будет с Telegram после ареста Павла Дурова.