Зимние ветра возвращаются: жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде на выходных

Похолодание и мокрый снег ожидают жителей Москвы и Подмосковья на выходных 23 и 24 ноября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в субботу, 23 ноября, ожидается облачная погода и осадки в виде обычного или мокрого снега.

«Температура в столице ночью -1…+1, днем 0…+2 градуса. Местами возможна гололедица. Ветер ночью юго-восточный, 6-11 метров в секунду, а местами порывы до 17 метров в секунду. Днем ветер тоже юго-восточный с переходом на северо-западный, по силе — от 6 до 11 метров в секунду», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 24 ноября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшой снег, а днем преимущественно без осадков.

«Температура в столице ночью -4…-2 градуса, днем -2…0. В регионе в ночное время -6…-1, днем -5…0. Ветер западной четверти, 5-10 метров в секунду. Местами возможна гололедица», — подчеркнул Ильин.

В понедельник, 25 ноября, ожидается облачная погода без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -8…-3, а днем, по прогнозу синоптика, -6…-1 градус. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду.

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