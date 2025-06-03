Штраф до 80 тыс. рублей: что грозит за шум на дачном участке — до скольки можно делать ремонт и слушать музыку

«Штрафы варьируются в зависимости от вида нарушения. Максимальный штраф для физических лиц — от 1 до 2 тыс. рублей. Для юридических лиц — от 40 до 80 тыс. рублей. В данном случае речь идет о проведении какого-либо корпоратива, где юридическая компания, допустим, сняла дачный благоустроенный участок для уикенда на природе», — заключил Капштык.