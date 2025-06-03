Штраф до 80 тыс. рублей: что грозит за шум на дачном участке — до скольки можно делать ремонт и слушать музыку
Юрист Капштык: за шум на дачном участке можно получить штраф до 80 тыс. рублей
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Летний отдых на дачном участке может обернуться штрафом за превышение уровня шума. Максимальная сумма штрафа достигает 80 тыс. рублей, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык.
По словам эксперта, в Московской области закон о тишине предусматривает шум не более 55 децибел.
«Шумные работы могут проводиться не ранее 8:00 и не позднее 21:00. В исключительных случаях может рассматриваться и шум до 23:00, если произошла какая-либо аварийная ситуация, в которой вызывались службы экстренного реагирования», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Взрывы петард, громкая музыка или крики могут рассматриваться как нарушение общественного порядка и нарушение закона о тишине, продолжил он.
«Штрафы варьируются в зависимости от вида нарушения. Максимальный штраф для физических лиц — от 1 до 2 тыс. рублей. Для юридических лиц — от 40 до 80 тыс. рублей. В данном случае речь идет о проведении какого-либо корпоратива, где юридическая компания, допустим, сняла дачный благоустроенный участок для уикенда на природе», — заключил Капштык.
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