Штраф или лишение родительских прав: юрист рассказал, чем детское хулиганство на каникулах может обернуться маме с папой

На летних каникулах школьники чаще гуляют и находятся без присмотра взрослых. Но даже безобидное на первый взгляд хулиганство детей может обернуться для родителей административной или даже уголовной ответственностью, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык.

Эксперт отметил, что в период летних каникул дети зачастую представлены сами себе, а также имеют больше времени на прогулки и часто собираются группами

«Иногда возникают какие-то детские шалости и, дай Бог, чтобы они были неумышленными. За нарушения или проступки, которые совершают дети, ответственность однозначно несут родители. Если нарушение административное, то наказание может быть в виде штрафа. Размер штрафа зависит от вида правонарушения, это может быть 500 рублей — за переход дороги в неположенном месте, а может быть штраф до 30 тыс. рублей — за разведение костра в запрещенном месте», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня»,

Если произойдет причинение какого-либо вреда имуществу, то грозит гражданская ответственность с последующим возмещением, продолжил юрист.

«Дети перед каникулами должны быть проинструктированы. Например, о поведении вблизи проезжей части, чтобы не стать участниками ДТП. Кроме того, в случаях уголовной ответственности, вопрос может решаться комплексно и с участие комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки и так далее», — добавил Капштык.

В случае, если действия детей, которые привлекаются к ответственности, будут носить массовый характер, то органы опеки могут поставить вопрос о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Вплоть до лишения родительских прав.

Ранее психолог рассказала, как родителям и школьникам не устать друг от друга на каникулах.