Штрафы за использование VPN: выяснилось, кого коснется новый законопроект

Государственная Дума готовится во втором чтении рассмотреть законопроект о новой статье, предусматривающей штраф в размере от 3 до 5 тыс. рублей за умышленный поиск заведомо экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN и других средств обхода блокировок. Эта новость взбудоражила всех пользователей VPN, однако стоит ли переживать и кого на самом деле коснется нововведение, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов.

По словам эксперта, ключевым моментом является то, что штраф вводится не за сам факт использования VPN, а за доступ к экстремистским материалам, уже внесенным в федеральный список, если это делается умышленно.

«На сегодняшний день использование VPN в России не запрещено и не наказывается, если с помощью него не нарушаются другие запреты, такие как доступ к запрещенному контенту», — пояснил специалист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, на данный момент неясно, как именно будут контролировать использование VPN для поиска экстремистских материалов и фиксировать умысел пользователя, добавил он.

«Прямая техническая возможность отследить факт использования VPN у государства пока отсутствует, и для привлечения к ответственности потребуется доказать, что человек действительно искал и получал доступ именно к экстремистским материалам, а не просто пользовался VPN», — подчеркнул юрист.

Так как законопроект еще не принят, а депутаты скоро уходят на каникулы, рассмотрение, по словам эксперта, скорее всего, перенесут на осеннюю сессию.

«Поэтому пока штрафов за использование VPN нет, и даже после принятия закона наказание будет предусмотрено только за доступ к экстремистским материалам через VPN, а не за сам VPN», — заключил Углов.

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