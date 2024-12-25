Сильная магнитная буря накроет Землю вечером 25 декабря: прогноз по часам

Сильная магнитная буря накроет Землю уже сегодня, 25 декабря. Об этом свидетельствует график, опубликованный на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Подробный прогноз по часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по часам

Геомагнитные возмущения начнутся с 15:00 по московскому времени. До уровня G1 (слабая буря) показатели дойдут в период с 18:00 до 21:00.

После этого магнитная буря достигнет своего пика, немного не доходя до уровня G2 (средняя буря). Уже в полночь с 25 на 26 декабря буря завершится, все показатели вернутся в норму.

Опасность бурь и способы защиты

Многие люди в период возмущений магнитосферы замечают ухудшение самочувствия. В такие периоды возможны головные боли, головокружения, изменение уровня артериального давление и пульса.

Для того, чтобы магнитная буря не оказала сильного негативного влияния, медики советуют на время отказаться от тяжелой пищи и алкоголя. Также следует снизить уровень стресса и не пренебрегать отдыхом. Переутомление и чрезмерные физические нагрузки могут ухудшить самочувствие.

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