Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в начале мая: прогноз по часам

Сильнейшая магнитная буря накроет Землю в начале мая после долгого затишья. Прогноз по дням и часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз бурь

С 25 апреля уровень геомагнитных возмущений будет оставаться на 2-м уровне (небольшие возмущения). Однако с 21:00 в среду, 30 апреля, уровень магнитной бури резко возрастет в три раза — до 6-но уровня (сильная геомагнитная буря).

Начиная со среды, мощная буря 6-го уровня продлится более суток — в течение всего дня 1 мая. Далее уровень геомагнитных возмущений начнет немного снижаться.

Возможные последствия бурь

В период геомагнитных возмущений люди могут ощущать ухудшение общего самочувствия, скачки артериального давления, а также пульса. Зачастую встречаются такие симптомы, как бессонница, головная боль и головокружения.

Для того, чтобы снизить уровень возможного влияния магнитных бурь, необходимо отказаться от чрезмерных физических нагрузок и стресса. Следует пить больше жидкости и употреблять более легкую пищу.

Ранее врач рассказала, что делать аллергикам, которые не успели подготовиться к сезону цветения.