Сильнейшая магнитная обрушится на Землю вечером 10 октября: огромное облако плазмы приближается

В сторону Земли летит огромное облако плазмы, вызванное сильной вспышкой на Солнце. Она вызовет очень сильные магнитные бури уже вечером 10 октября. Об этом свидетельствует график на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Подробнее о прогнозе бурь по часам — в материале «Подмосковье сегодня».

Когда ожидается пик?

Магнитные бури окажутся на своем пике, уровне G4 (очень сильная буря), в период с 18:00 четверга, 10 октября, по 12:00 пятницу, 11 октября. Показатели начнут снижаться до менее опасного уровня только с 21:00 пятницы. Вероятность сильного магнитного шторма в последний рабочий день недели составляет 30%.

Весь день 12 октября магнитосфера будет находиться в красной зоне. Вероятность возникновения сильного магнитного шторма в это день — 10%. Только с воскресенья, 13 октября, бури начнут ослабевать.

Опасность бури и возможные последствия

Период магнитных изменений не является причиной появления новых заболеваний, но может существенно усилить имеющиеся хронические болезни.

Врачи советуют воздержаться от чрезмерной физической нагрузки, а также от тяжелой пищи, алкоголя и стресса. Лучше всего больше отдыхать, питаться легкими продуктами и тщательно следить за изменениями самочувствия.

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