Сильное похолодание и гололедица ожидают жителей Москвы и Подмосковья на неделе

Резкое похолодание после плюсовой температуры ожидает жителей Москвы и Подмосковье на рабочей неделе с 21 по 24 января. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Во вторник, 21 января, облачно с прояснениями. Ночью, по прогнозу эксперта, преимущественно без осадков.

«Температура в Москве -7…-5 градусов, по области -10…-5. Днем переменная облачность, в Подмосковье местами небольшой снег. Температура в столице -4…-2, по области -6…-1 градус. Ветер северный с переходом на юго-восточный, 6-11 метров в секунду, гололедица», — рассказал синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду облачно, снег и гололедица. Температура в столице ночью составит -9…-7 градусов, по области -11…-6 градусов. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду.

«В четверг также облачно и небольшой снег с гололедицей. В Москве ночью -6…-4, в Московской области -8…-3 градуса. Днем в столице -3…-1, в регионе -6…-1 градус. Ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду», — добавил Ильин.

В последний рабочий день недели ночью ожидается облачность, снег и температура воздуха от -5 до 0. Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду. Днем переменная облачность, без осадков и температура воздуха -2…+3 градуса. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

Ранее стало известно, когда в Подмосковье ожидаются морозы до -12.