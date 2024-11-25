Сильное похолодание и снег с гололедицей пообещали жителям Москвы и Подмосковья на неделе

Похолодание в Москве и Подмосковье продлится с 26 по 29 ноября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, во вторник ожидается облачная погода с прояснениями и преимущественно без осадков.

«Температура ночью в Москве -4…-2 градуса, в регионе -7…-2. Днем в столице -1…1, по области -3…-2 градуса. Ветер южный, от 3 до 8 метров в секунду. Возможна гололедица», — заявил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, 27 ноября, в Москве ожидается переменная облачность ночью, преимущественно без осадков. Температура воздуха -7…-5 градусов.

«Днем в столице облачно с прояснениями, температура -3…-1 градус. Ветер южный, юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду. В Подмосковье ночью переменная облачность, -9…-4 градуса. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха в дневное время -6…-1 градус. Возможна гололедица», — добавил синоптик.

В четверг, по прогнозу эксперта, облачно с прояснениями, а также небольшой, а местами умеренный снег.

«Температура в столице ночью -4…-2 градуса, днем -1…+1. Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду. В регионе ночью -6…-1 градус, днем -4…+1. Местами гололедица», — подчеркнул Ильин.

В последний рабочий день недели, 29 ноября, ночью облачно, местами небольшой снег. Температура воздуха -5…0. Днем переменная облачность, без осадков. Температура -2…+3 градуса. Ветер западной четверти, 2-7 метров в секунду.

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