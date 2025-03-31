Сильные магнитные бури ожидаются в апреле из-за вспышек на солнце: прогноз по дням и часам

На Солнце произошло сразу 5 вспышек класса М — мощные выбросы плазмы, которые влекут за собой сильные магнитные бури. Как сильно эти вспышки повлияют на Землю и когда в апреле состоятся самые мощные магнитные бури — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по дням и часам

Первые геомагнитные возбуждения начнутся с 21:00 в среду, 2 апреля. Слабая магнитная буря 3 уровня продлится до 21:00 пятницы, 4 апреля. После этого уровень бури резко повысится до 5 (умеренная буря). После 21:00 субботы, 5 апреля уровень снова вернется к 3 (слабая буря) и уже с 21:00 воскресенья, 6 апреля, поднимется до 4 (малая буря).

Самый тяжелый период ожидается с 21:00 понедельника, 7 апреля, до 21:00 среды, 9 апреля. В это время уровень магнитной бури достигнет 6 (сильная буря). Далее понизится до 5 уровня и сохранится до 21:00 пятницы, 11 апреля. Небольшой отдых в виде слабой бури ожидается до вечера субботы, 12 апреля, после чего буря вновь достигнет уровня 5 и продлится сутки, до вечера воскресенья, 13 апреля.

После этого в течение суток ожидается 4 уровень магнитной бури, после чего она вновь достигнет уровня 3 до вечера вторника, 15 апреля. Новые возбуждения магнитосферы начнутся в 21:00 в четверг, 18 апреля. Тогда геомагнитные возмущения достигнут 4 уровня и продлятся еще сутки — до вечера пятницы, 18 апреля.

Следующая буря начнется уже вечером в воскресенье, 20 апреля, и продлится сутки. Далее уровень бури повысится до 4 и сохранится еще несколько дней — до 21:00 пятницы, 25 апреля.

Возможные последствия и способы защиты от бурь

Давно известно, что в период магнитных бурь ухудшается не только настроение, но и общее состояние здоровья. Однако геомагнитные возмущения не способны привести к новым патологиям, они лишь обостряют уже имеющиеся хронические заболевания.

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Также возможны нарушения сна, ухудшение настроения или депрессивное состояние. В некоторых случаях возможны скачки артериального давления или повышение пульса. Для того чтобы период бурь проходил легче, врачи советуют выбирать более легкую пищу, снизить уровень физических нагрузок и стресса. Желательно больше отдыхать, пить больше воды и тщательно следить за состоянием здоровья, а при необходимости — обратиться к врачу.

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