Синоптик Ильин раскрыл, когда в Москву и Подмосковье придет настоящая зима

«Минусовая температура будет и ночью, и днем. Затем, во второй половине следующей недели, с 4 по 10 ноября, будет небольшое потепление от +3 до +6 градусов днем и около 0 градусов ночью. Также придут небольшие осадки», — заключил синоптик.