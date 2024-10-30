Синоптик Ильин раскрыл, когда в Москву и Подмосковье придет настоящая зима
Синоптик Ильин: зима в Подмосковье ожидается уже на этой неделе
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Настоящая метеорологическая зима придет в Москву и Московскую область уже на этой неделе, а точнее — в воскресенье, 3 ноября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
Эксперт отметил, что в эти сутки ожидается сильное похолодание.
«Среднесуточное значение температуры воздуха окажется ниже нуля. Прогнозируется похолодание от 0 до -1 градуса», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
В начале следующей недели, с 4 октября, небольшой погодный минус ожидается не только ночью, продолжил Ильин.
«Минусовая температура будет и ночью, и днем. Затем, во второй половине следующей недели, с 4 по 10 ноября, будет небольшое потепление от +3 до +6 градусов днем и около 0 градусов ночью. Также придут небольшие осадки», — заключил синоптик.
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