Синоптик Ильин рассказал, какая погода ожидается в Подмосковье на выходных

Теплая осенняя погода в столице и Подмосковье продержится до конца недели. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в субботу и в воскресенье в столице ожидается небольшая облачность, но без осадков.

«Температура в Москве ночью +8…+10 градусов на окраине и +13…+15 градусов в центре. Днем от +24 до +26 градусов», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В Московской области также ожидается небольшая облачность и без осадков.

«Ночью в регионе ожидается от +5 до +10 градусов, днем +21…+26 градусов. Возможен слабый ветер. Атмосферное давление в субботу 759 мм ртутного столба, в воскресенье — 756 мм ртутного столба», — заключил Ильин.

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