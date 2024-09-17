Синоптик Ильин спрогнозировал похолодание в Москве и области 18 сентября

В Москве и области в среду, 18 сентября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, также ожидается и небольшое похолодание.

«В столице температура воздуха в ночное время будет +14...+16 градусов в центре и от +10 до +12 градусов на окраине Москвы. Днем ожидается +24...+26 градусов», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В Подмосковье Ильин пообещал +7...+12 градусов в ночное время и +21...+26 градусов днем.

«Ветер восточный, от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 759 мм ртутного столба», — заключил он.

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