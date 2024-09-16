Жителей Подмосковье ожидает похолодание в середине недели

Смена процессов и относительное похолодание произойдет в середине недели. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Он подчеркнул, что Московская область перейдет под влияние Скандинавского антициклона, на что будет указывать смена направления ветра с юго-восточного на северо-западный. Также ожидается и более свежий воздух.

«Во вторник и среду в столице и регионе ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в Москве ночью составит +10…+12 градусов, а днем +24…+26. В области в ночное время +7…+12, днем — от +21 до +26 градусов. Ветер восточный, от трех до восьми метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В четверг, по словам эксперта, также ожидается переменная облачность, но преимущественно без осадков.

«Ночью в столице +8…+10 градусов, днем +21…+23. В области ночью — от +5 до +10 градусов, днем +18…+23, а по северу местами может быть +16…+18 градусов. Ветер северо-западный, четыре-девять метров в секунду», — добавил Ильин.

В пятницу синоптик обещает погоду без осадков. В Москве и Подмосковье ночью +6…+11 градусов, днем +17…+22 градуса. Местами по северу области может быть около +16 градусов.

Ранее синоптик Ильин рассказал, в какие годы прошлого века сентябрь был таким же теплым.