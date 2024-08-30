Синоптик Ильин: жара в Москве и Подмосковье сохранится на выходных

Жаркая погода в Москве и Подмосковье продлится до конца недели. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в субботу ожидается небольшая облачность, без осадков.

«Температура ночью +11…+13 градусов, днем +26…+28 градусов. В области ночью от +8 до +13, днем +24…+29 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, от трех до восьми метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, продолжил он, также ожидается переменная облачность и без осадков. Ночью в Москве температура воздуха упадет до +13…+15 градусов, а днем — от +29 до +31 градуса.

«По области ночью +10…+15 градусов, днем +26…+31. Ветер юго-восточный от трех до восьми метров в секунду», — заключил Ильин.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москву и область придет холодная осень.