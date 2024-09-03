Синоптик рассказал о возможных заморозках в Подмосковье на этой неделе

Ночь с 5 на 6 сентября станет самой холодной в Москве и Подмосковье за неделю. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в это время вероятно появление заморозков.

«В Московской области в ночь с четверга на пятницу на фоне обширного антициклона и относительного похолодания в дневные часы ожидается до +19…+21 градусов, ночью при ясном небе воздух местами остынет до +2…+4 градусов», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что местами в столичном регионе не исключена вероятность изморози на траве.

«После достаточно рискованного ночного похолодания 5 и 6 сентября, до конца сентября похожей ситуации уже не сложится», — заключил Ильин.

Ранее синоптик пообещал похолодание в Москве и области в конце недели.