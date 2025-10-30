Синоптики огорчили москвичей прогнозом погоды на ноябрьские праздники

В Москве и Подмосковье в праздничные дни со 2 по 4 ноября продолжатся дожди, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В конце шестидневной рабочей недели, 1 ноября, будет облачно, а местами пройдет небольшой дождь. В столице ночью +3…+5 градусов, днем +5…+7.

«В Подмосковье ночью +1…+6, днем +3…+8 градусов. Ветер восточной четверти, 5-10 метров в секунду», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 2 ноября, также облачно, местами небольшой дождь. В Москве ночью +3…+5 градусов.

«Днем в столице +5…+7 градусов. В Подмосковье ночью +1…+6, днем +3…+8 градусов. Ветер восточной четверти, 5-10 метров в секунду», — продолжил Ильин.

В понедельник, 3 ноября, ночью облачно, местами небольшой дождь. Ночью +1…+6 градусов, днем +5…+10 градусов. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

«Во вторник, 4 ноября, облачно и небольшой дождь. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, днем +6...+11 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду», — заключил синоптик.

