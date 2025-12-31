Система против пациентов: онкологи заявили о смертельном разрыве в финансировании лечения

Врачи-онкологи публично заявили о критической проблеме в системе финансирования лечения редкого типа рака. Глава онкологической клиники больницы им. Страдыня Айя Гериня сообщила, что пациенты с нейроэндокринными опухолями (НЭО) лишены доступа к современной и эффективной для них терапии из-за позиции государства, передает Sputnik Латвия⁠.

Нейроэндокринные опухоли — это особая, медленно растущая разновидность злокачественных новообразований, которые могут возникать в желудочно-кишечном тракте, легких, поджелудочной железе и других органах.

Главная сложность, по словам Герини, заключается в том, что стандартная химиотерапия, применяемая при других видах рака, для НЭО неэффективна — она лишь снимает симптомы, но не борется с опухолью. При этом государственная система компенсаций Национальной службы здравоохранения (NVD) отказывается оплачивать специализированные препараты, которые доказано продлевают жизнь.

Онколог подчеркнула, что при правильном лечении люди с метастазами НЭО могут жить 15 и более лет. Однако лишь малая часть больных получает необходимые лекарства, так как они вынуждены либо оплачивать их сами, либо обращаться за помощью в благотворительный фонд Ziedot.lv.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что включение лекарств в список компенсируемых — долгий процесс, который включает оценку стоимости, влияния на бюджет и действий в рамках текущего финансирования. Директор департамента фармацевтики Минздрава Инесе Каупере отметила, что пациенты могут претендовать на индивидуальную компенсацию, но только в исключительных случаях. Если лекарство требуется группе пациентов с одним диагнозом, это рассматривается как вопрос системного финансирования, а не индивидуальной помощи.

Ранее сообщалось, что в Сочи сложилась критическая ситуация с обеспечением онкобольных необходимыми препаратами.