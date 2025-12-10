В Сочи сложилась критическая ситуация с обеспечением онкобольных необходимыми препаратами

Депутат Константин Затулин официально вмешался в ситуацию с дефицитом критически важных лекарств в Сочи. Поводом стало обращение жителя города-курорта, столкнувшегося с невозможностью получить препараты для онкологических больных.

В жалобе, направленной парламентарию, сообщается о системном сбое в обеспечении пациентов. Как утверждает заявитель, в аптеках Сочи в последнее время фактически отсутствуют медикаменты, которые врачи выписывают по рецептам. При этом проблема касается не только льготного получения, но и платной покупки — необходимые лекарства невозможно найти ни на одной аптечной полке.

На основании этого обращения Константин Затулин 10 декабря направил официальный запрос руководителю территориального органа Росздравнадзора по Краснодарскому краю Галине Прибежищей. В документе парламентарий просит ведомство провести тщательную проверку сложившейся ситуации, рассмотреть конкретные факты, изложенные гражданином, и принять безотлагательные меры для исправления положения.

Ранее сообщалось, что в Искитиме врачи покупают для больницы бинты на зарплату 20 тыс.