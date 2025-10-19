СК закрыл два «холодных» дела об убийствах в Ленобласти

Следователям в Ленинградской области удалось поставить точку в двух громких уголовных делах о убийствах, которые долгие годы оставались нераскрытыми. Работа по установлению виновных велась в рамках системного пересмотра «холодных» дел с применением новейших криминалистических технологий, сообщили в пресс-службе СК по ЛО.

Координацию этого сложного процесса обеспечивала межведомственная аналитическая группа, которую возглавил Сергей Сазин. Ключевую роль в расследованиях сыграло использование современных методик, включая передовые виды молекулярно-генетических экспертиз, позволивших найти решающие улики.

Первое из раскрытых преступлений — это убийство несовершеннолетнего в Киришах, совершенное не позднее февраля 2008 года. Дело, отличавшееся особой жестокостью, многие годы висело тяжелым грузом на региональном следствии. Его расследование находилось на личном контроле у руководства управления.

Второе дело связано с убийством в Гатчине 18 января 2009 года. Тогда злоумышленник нанес администратору местного игрового клуба десять ножевых ранений. Суд счел собранные по этому эпизоду доказательства неопровержимыми и вынес обвинительный приговор гражданину иностранного государства.

Оба уголовных дела, по которым долгое время не могли найти виновных, были направлены в суд после кропотливой работы специальной следственной группы.

Ранее сообщалось, что задержан мужчина, причастный к убийству восьмилетней девочки в 1994 году.