Скандал на орбите: как съемки «Вызова» с Пересильд разрушили график МКС и карьеру космонавта

Космонавт-испытатель, герой России Михаил Корниенко жестко раскритиковал идею съемок художественного фильма на Международной космической станции. В эфире подкаста «Бег вреден» он высказал принципиальную позицию, что такие дорогостоящие полеты должны совершаться исключительно в научных целях.

«Я был против самого этого фильма. Я против туризма на станцию. Там нужно делать науку, там не место клоунам, артистам, туристам и так далее», — заявил Корниенко, имея в виду проект «Вызов» с актрисой Юлией Пересильд в главной роли.

По мнению космонавта, отправка на орбиту съемочной группы во главе с Пересильд и режиссером Климом Шипенко негативно отразилась на основной работе станции. Корниенко утверждает, что это мероприятие нарушило график полетов профессиональных космонавтов и проведение запланированных научных экспериментов.

Он также провел сравнение с мировой киноиндустрией, отметив, что культовый фильм «Аполлон 13» о реальной космической миссии был снят без выезда в космос. Корниенко подчеркнул, что проект «Вызов» имел и личные последствия для коллег: «Один человек из отряда космонавтов вообще не слетал. Ему просто судьбу испортили».

