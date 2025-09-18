Телешоу Jimmy Kimmel Live! («Джимми Киммел в прямом эфире») с ведущим-комиком Джимми Киммелом временно снимается с эфира на неопределенный срок. Такое решение принято после его заявления об убийстве активиста Чарли Кирка, сообщил представитель телеканала ABC, где программа выходила, пишет Deadline. Подобную инициативу поддержал и президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, поздравив ABC с таким долгожданным решением. Почему на заявления Киммела была такая бурная реакция в Штатах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Киммел во вступительном монологе в выпуске шоу от 15 сентября резко высказался о последствиях убийства Кирка.

«В эти выходные мы достигли новых минимумов [по рейтингам], когда банда MAGA [движение Трампа Make America Great Again] отчаянно пыталась представить этого парня, убившего Чарли Кирка, кем угодно, только не одним из них, и делала все возможное, чтобы заработать на этом политические очки», — сказал ведущий.

Как отметил политолог Сергей Маркелов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», такое высказывание задело американского лидера из-за собственной политической игры, где все его противники не должны иметь силу.

«Трамп — это человек, который реагирует на внешние сигналы. У него личные персональные реакции являются существенным фактором его политического понимания как первого человека государства. Трамп под это затачивает все СМИ и объясняет всем СМИ, как он весь мир делит на друзей и врагов, никаких промежуточных вещей нет», — пояснил эксперт.

Специалист отметил, что у Трампа одна позиция по СМИ — они продажны, если не выказывают любви американскому лидеру.

«Это его внутренняя базовая установка, как политика. Поэтому все СМИ он делит на вражеские и не вражеские. Вражеские — это демократические СМИ, потому что никаких других врагов у него нет. В данном случае наезд на Киммеля связан с тем, что тот продался, по мнению Трампа. Если бы он был честным, то он бы любил Трампа и видел бы реальные его заслуги, но вот его политическая конъюнктура и позиция канала, который проплачен и который поддерживается демократами, приводит к тому, что появляются такие реакции на банду MAGA и на все эти иронии», — считает эксперт.

По словам политолога, это еще один инцидент внутриполитической борьбы между демократами и республиканцами.

«Мы видим, что политики-демократы и враги Трампа никогда не будут им атакованы, кроме как словесно. Поэтому будут страдать инструменты: медиа, ведущие телеканалов и новостей. Это заложники политической игры. Парень просто попал под маховик, он не первый и не он последний, поскольку правила жизни Трампа таковы: в политике нет никаких 50 оттенков. Либо ты за меня, либо ты против меня, и тогда уже ты точно навсегда против меня», — заключил Маркелов.

