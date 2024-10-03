Скандал века в Голливуде: арест Пи Дидди, оргии и убийства ради Бейонсе — все обвинения и теории заговора

В США разгорелся настоящий скандал, эпицентром которого стали Голливуд и фигура рэпера Пи Дидди (Шон Комбс). Певца обвиняют в сексуальной торговле людьми, вымогательстве и перевозке людей для занятия проституцией, пишет The New York Times. Все о деле американского рэпера, теориях заговора и роли российских исполнителей — в материале «Подмосковье сегодня».

Музыкальная карьера Комбса стартовала в начале 1990-х годов, впоследствии Дидди стал одним из самых известных продюсеров и владельцем лейбла Bad Boy Records. В 2022 году рэпер вошел в список миллиардеров Forbes. Но спустя несколько лет его состояние сократилось до 400 млн долларов, и в 2024 году Дидди уже не попал в этот рейтинг, однако попал в эпицентр громкого сексуального скандала. Первый иск в отношении рэпера подала его бывшая пассия Кассандра Вентура еще в 2023 году, обвинив его в изнасиловании.

Обвинения против Дидди

Прокурор считает Дидди главой преступной группировки, которая в течение долгих лет жестоко обращалась с женщинами. Девушек заставляли участвовать в оргиях, где было полно наркотиков. Скандальные вечеринки могли продолжатся не один день.

По данным американских изданий, чтобы женщины оставались «послушными», им давали запрещенные препараты, под действием которых принуждали заниматься сексом с мужчинами-проститутками. Сам рэпер Дидди получал сексуальное удовольствие, наблюдая за такими оргиями. Порой Комбс записывал происходящее на видео и мог в дальнейшем использовать эти кадры для шантажа своих жертв.

Команда юристов заявила, что подаст против Комбса 120 дополнительных исков о сексуальном насилии. Адвокат Эндрю Ван Арсдейл в интервью американской газете The Washington Post назвал предстоящие иски «беспрецедентными по масштабу». По его словам, возраст жертв Дидди на момент нападений составлял от 9 до 38 лет, насилию подвергались не только женщины, но и мужчины.

Фото: [ freepik.com ]

Предполагаемые нападения охватили 20-летний период — пик славы Комбса, и в основном происходили в Нью-Йорке, а также в Лос-Анджелесе и Майами — в отелях, частных резиденция, на праздниках, на прослушиваниях и вечеринках Дидди, которые он регулярно устраивал в начале «нулевых». Адвокат Тони Бузби на пресс-конференции в Хьюстоне заявил, что 25 из 120 предполагаемых жертв Дидди были несовершеннолетними в момент нападения.

Кто еще мог быть на секс-вечеринках

Скандал с Пи Дидди захватил Голливуд. Юристы заявляют об ответственности соучастников и свидетелей ужасающих вечеринок Комбса. По словам Ван Арсдейла, среди предполагаемых сообщников Дидди есть имена, «известные каждому».

Портал RadarOnline пишет о подозрительном молчании знаменитых друзей и коллег рэпера: Джей Зи, Бейонсе, Рианны и Дженнифер Лопес, которые до сих пор не высказались о вскрывшихся обстоятельствах жизни рэпера. Сами знаменитости продолжают терять поклонников на фоне своего молчания, но все-таки не комментируют ситуацию.

Также 47-летняя певица RnB Ягуар Райт назвала имена людей, которым могли быть направлены видеозаписи с вечеринок Дидди, сообщил RadarOnline. В своем TikTok она сказала, что записи могут быть у экс-президента США Барака Обамы, Дженифер Лопес, Бейонсе, Дрейка, Рианны. На некоторых записях, как считает артистка, могут быть Крис Браун, Трей Сонгз и Ашер. Кроме того, по ее словам, на секс-видео попали члены королевской семьи — принц Гарри и его жена Меган.

Теории заговора

На фоне ареста Пи Дидди громкие обвинения стали звучать в адрес «короля» и «королевы» Голливуда — Джей зи и Бейонсе. Людей смущает не только молчание артистов по поводу дела Комбса. Как пишет журнал Marie Claire, певцов подозревают в связи с иллюминатами, якобы они «продали душу дьяволу» за свой оглушительных успех. Одно из шокирующих обвинений заключается в том, что Джей зи и Бейонсе уничтожали своих конкурентов в буквальном смысле — Алию, Лефт Ай и даже Майкла Джексона. Ужасающие подробности популярности Джей зи и Бейонсе, как полагают фанаты, раскрыл Джей Коул в своей песне «She knows».

Фото: [ сommons.wikimedia/J.ébey ]

О заказных убийствах Пи Дидди и его окружения подозревал не только Джей Коул, но и два других популярных рэпера — Эминем и 50 Cent. Об этом они говорили в своих треках, но никто не услышал. Кроме того, ходят слухи, что некоторые звезды так боялись ужасную компанию, что старались не переходить им дорогу. Так, певицы Адель и Лиззо посвящали Бейонсе свои статуэтки Грэмми из-за чувства страха. Об ужасающих поступках троицы мог догадываться и Канье Уэст, который на церемонии вручения Грэмми выхватил статуэтку из рук юной Тейлор Свифт и заявил, что лучший клип выпустила Бейонсе. Возможно, считают сегодня некоторые фанаты, этим Канье спас Свифт.

Кроме того, некоторые полагают, что одной из жертв домогательств Пи Дидди мог стать Джастин Бибер, который с 15 лет был подопечным продюсера, пишет Starhit.

При чем здесь Тимати

С Пи Дидди также оказались связаны имена двух российских звезд — Тимати (Тимур Юнусов) и актера Александра Робака. В 2010 году российский и американский рэперы выпустили совместную песню «I'm on You». В интервью Yes! Дидди заявил, что знаком с Тимати с 2006 года. Тогда Юнусов признался, что работа с Комбсом для него стала «вершиной айсберга».

Фото: [ сommons.wikimedia/Okras ]

Александр Робак также познакомился с Дидди в 2006 году в Сен-Тропе. По словам актера, во Франции он находился на съемках. В полночь Робак вышел подышать на палубу и услышал крики о помощи со стороны моря, где он увидел тонущую лодку, среди пассажиров которой были сам рэпер, его мама, девушка и друзья, сообщил «МУЗ-ТВ». Российский актер вместе с командой оказали пострадавшим первую помощь.

В сентябре 2024 года Комбс был арестован. Адвокаты предлагали выпустить певца под залог в 50 млн долларов, но получили отказ. Сам рэпер свою вину не признает.

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